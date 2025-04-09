قناة مجانية تنقل مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية

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يستعد فريق الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إطار إياب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم 2024-25.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "استاد القاهرة" في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يحتاج فريق الزمالك للفوز بأي نتيجة للصعود إلى دور نصف النهائي.

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم قبل أسبوع في جنوب أفريقيا، انتهى بنتيجة التعادل السلبي، لذلك سيكون على الفريق الأبيض مطالبًا بتحقيق الفوز بأي نتيجة خلال لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "تايم سبورتس الأرضية"، كما بالإمكان للمشاهد متابعة المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 6".

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من لقاء المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني، حيث يمتلك فريق المصري التفوق بعد نتيجة لقاء الذهاب.