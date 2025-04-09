بيراميدز يستعد للأهلي بدون راحة عقب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

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قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تصل بعثة بيراميدز قادمة من مدينة فاس المغربية التي انتقلت إليها من مدينة مكناس لاستقلال الطائرة الخاصة صباح اليوم، حيث يخوض الفريق مرانه في الثامنة مساء بملعب الدفاع الجوي.