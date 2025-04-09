أحمد عيد عبد الملك يطالب مجلس إدارة الزمالك بتقديم استقالته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق مجلس إدارة النادي بتقديم استقالته، وذلك بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أسوأ مجلس في تاريخ النادي، بيجيب ضرفها".

وأضاف: "على مجلس إدارة رجال الأعمال اللي محدش فيهم بيعمل حاجة إنهم يقدموا استقالتهم".

وأتم أحمد عيد عبد الملك تصريحاته قائلًا: "نهاية تليق بالهواة اللي ماسكين النادي".

وغادر نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، لحساب إياب الدور ربع النهائي من البطولة.