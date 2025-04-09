مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي: الهجرة تعمل على ملء فراغات الوظائف وتدعم السلام بين الدول

قال ماجنوس برونر مفوض الهجرة والشئون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن تحديات مثل التغير المناخي والجوائح تضع التعاون الدولي في مجال الهجرة في اختبار كبير.

وانطلقت في القاهرة أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وعدد من وزراء الخارجية من دول المصدر والعبور والاستقبال. وناقش المشاركون التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية وسبل تطوير آليات إنسانية ومنظمة للتنقل، وسط تأكيدات على أهمية التعاون الدولي في مواجهة أزمات النزوح وتعزيز التنمية المشتركة.

وأضاف برونر أن الهجرة أحد أكبر الفرص وليس التهديدات لأنها تعمل على ملء فراغات الوظائف، كما تدعم السلام بين الدول، من خلال خلق روابط بين دول المصدر والوجهة النهائية، مؤكداً على التزام الاتحاد الأوروبي بالطابع الإنساني في إدارة عملية اللجوء والتعامل مع تحدي الهجرة غير الشرعية.

كذلك، أكدت انجيلا مارتينز، القائمة بأعمال مدير إدارة الشئون الإنسانية في الاتحاد الأفريقي، أن التنقل الإنساني أصبح محركاً للتنمية في العالم، بما يحتم وضع آليات تسهل وتنظم الهجرة بما يحفظ كرامة وحقوق اللاجئين، داعية إلى تغيير أنماط الهجرة بما يحقق ذلك الغرض.

وشددت على ضرورة وضع نظام لتنقل العمالة بما يحقق التنمية في أفريقيا وأوروبا، بحيث يحقق التوازن بين المعايير الأمنية ومتطلبات حفظ حقوق وكرامة المهاجرين، مؤكدة أن الاتحاد الأفريقي ملتزم بقيادة الانتقال إلى نظام جديد لحوكمة الهجرة بما يوحد ولا يفرق بين الشمال والجنوب، وأعربت عن تقدير الاتحاد الأفريقي جهود مصر في مجال الهجرة خاصة خلال رئاسة عملية الخرطوم.

كذلك، أكد وزير خارجية السودان الدكتور علي يوسف أن بلاده تعود إلى عملية الخرطوم بعد 3 سنوات من تعليق مشاركتها، رغم أن السودان كان أحد المؤسسين للعملية وسميت على اسم عاصمته، وأعرب عن شكره للدول التي تستضيف اللاجئين السودانيين وتمنحهم الخدمات، مؤكداً أن الالتزامات الدولية توجب على تلك الدول عدم وضع أي عراقيل أمام اللاجئين السودانيين. وقال إن مصر تستضيف ملايين المهاجرين السودانيين خاصة بعد اندلاع الحرب قبل عامين.

وأكد أنه لا يمكن التعامل مع الهجرة غير الشرعية عبر إجراءات أمنية فقط، بل يجب اتخاذ مقاربة شاملة بما يحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة احترام جميع الأطراف وحدة وسيادة السودان، باعتبار أمن السودان جزءا من أمن وسلامة العالم.

من جهته، أكد وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، أن عملية الخرطوم وفرت منصة للنقاش بين دول المصدر والمقصد، مشيراً إلى أن الصومال دولة مصدر للمهاجرين وأكد أهمية دور التنمية وإعادة الإعمار في الحد من تدفق اللاجئين.