البرلمان العربي يبحث تأسيس منتدى لرؤساء البرلمانات الإقليمية

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها أوزباكستان.

وخلال اللقاء، بحث اليماحي مع أكسون مبادرة البرلمان العربي بتأسيس منتدى برلماني لرؤساء البرلمانات الإقليمية، بحيث يكون آلية للتنسيق والتشاور بين البرلمانات الإقليمية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، موضحًا أنه يقوم في المرحلة الحالية بالتشاور مع عدد من رؤساء البرلمانات الإقليمية بشأن هذه المبادرة، وأنه تم الانتهاء من إعداد المذكرة المفاهيمية الخاصة بها.

وأعرب عن تطلعه في أن تحظى هذه المبادرة بدعم الاتحاد البرلماني الدولي وتكون تحت مظلته.

من جانبها، أعربت أكسون عن إعجابها وتأييدها الشديد لهذه المبادرة، مؤكدة أن الاتحاد البرلماني الدولي يمكنه مساعدة البرلمان العربي في تنفيذ هذه المبادرة من خلال ما لديه من خبراء ومستشارين.

كما أوضحت أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه علاقات قوية مع كافة البرلمانات الإقليمية ويمكنه الدعم في الحشد لهذه المبادرة لكي ترى النور في أقرب وقت ممكن.

وتطرق رئيس البرلمان العربي خلال المباحثات إلى آلية التصويت على البند الطارئ في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد، مطالبًا بإعادة النظر في هذه الآلية بحيث تكون أكثر عدالة، حيث أوضح أنه من غير المعقول أن يحصل البند الذي تقدمه المجموعة العربية على سبيل المثال، على أغلبية أصوات الحاضرين ولا يتم اعتماده في النهاية بسبب آلية التصويت الحالية غير العادلة.

كما أوضحت أكسون أن هذا الأمر هو بالفعل محل بحث ودراسة وهناك عدة اقتراحات سيتم مناقشتها في هذا الشأن.

وخلال المباحثات أيضًا، أكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة توسيع تمثيل الدول العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، موضحًا أن الاتحاد يضم في عضويته 22 دولة عربية ومن الطبيعي أن يكون لها تمثيل أكبر داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد، وبما يتناسب مع حجم كتلتها التصويتية، معربًا عن تطلعه إلى أن يحظى هذا الأمر بدعم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.

ووجه رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي لزيارة البرلمان العربي في القاهرة في أقرب وقت ممكن، وإلقاء كلمة أمام إحدى الجلسات العامة للبرلمان العربي، وهو الأمر الذي رحبت به أكسون ووعدت بتلبيته في أقرب وقت ممكن.



