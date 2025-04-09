مدبولي: دراسة إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي لمواجهة تشابه الأسماء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرس إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي بهدف مواجهة إشكالية تشابه الأسماء.

وأوضح مدبولي أن هذه الفكرة قيد البحث حاليًا، وسيتم دراسة كافة جوانبها قبل اتخاذ القرار بشأن تطبيقها.

● طرح منطقة مربع الوزارات في وسط القاهرة للاستغلال الأمثل

وكشف رئيس الوزراء عن خطة الحكومة لطرح منطقة مربع الوزارات في وسط القاهرة للاستغلال الأمثل.

وأكد أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الطابع المعماري التراثي لهذه المنطقة، وفي نفس الوقت العمل على استغلالها بشكل يساهم في تطوير المنطقة ويعزز من قيمتها الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه المنطقة في السوق خلال شهر يونيو المقبل.

● تعزيز التعاون مع ألمانيا في التعليم والتدريب الفني

وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن مصر بصدد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ألمانيا في مجالات التعليم والتدريب الفني.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيات مع ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية لإنشاء جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وهو ما سيسهم في تحسين النظام التعليمي والتدريبي في مصر، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين وجذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

● الحكومة توافق على تجديد تعاقدات "وندر لاند" وتخصيص أراضٍ لخدمة المرور

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تجديد تعاقدات مول وملاهي "وندر لاند" بالحديقة الدولية بمدينة نصر لمدة 10 سنوات، في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان في مركز ببا بمحافظة بني سويف لصالح وزارة الداخلية، لإقامة وحدة مرور جديدة، مما يسهم في تسهيل الخدمات المرورية للمواطنين في تلك المنطقة.