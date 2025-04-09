أكد ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن فريقه يستطيع العودة في النتيجة أمام أرسنال الإنجليزي، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغلب نادي أرسنال على ضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ثيبو كورتوا في تصريحات لشبكة موفيستار الإسبانية: "أرسنال فريق قوي، يضغط ويلعب جيدًا بين الخطوط.. في الشوط الأول صمدنا، وخلقنا بعض الفرص في المرتدات".

وأضاف حارس المرمى البلجيكي: "في الشوط الثاني نسينا كيف نلعب كرة القدم بشكل جيد.. لا أقول إننا شعرنا بالذعر، لكننا لم نكن هادئين والكرة بحوزتنا".

وتابع: "هدفي نادي أرسنال من ركلتين ثابتتين؟ هدفان رائعان، لكنهما كانا من أخطاء غير ضرورية.. في الركلات الثابتة، كنت قد صففت الحائط جيدًا، لكني شعرت أن الكرة كانت ستأخذ مسارًا مختلفًا".

وأكمل: "يمكنني أن أتحمل المسؤولية، كان بإمكاني وضع لاعب إضافي في الحائط في الهدف الأول، ولكن لم أتوقع أن تنجح الكرة من تلك المسافة".

وواصل: "الهدف الثاني كان رائعًا أيضًا.. من الواضح أن تلك الركلات لم تكن ضرورية، ربما كان من الأفضل ألا نرتكب تلك الأخطاء.. أعتقد أن نتيجة 3-0 نتيجة صعبة، لكن علينا أن نؤمن بفريقنا.. أعتقد أنه من الممكن العودة

واستطرد: "علينا تصحيح الأخطاء والكفاح من أجل الفوز، إذا سجلنا هدفين بسرعة، فإن الثالث سيأتي بشكل طبيعي.. لقد خطط أرسنال جيدًا، وفي الشوط الأول نجحنا في الخروج من الضغط بشكل جيد".

وأتم ثيبو كورتوا تصريحاته قائلًا: "في الشوط الثاني لم نتمكن من الحفاظ على نفس المستوى الذي قدمناه في الشوط الأول.. علينا تحسين أدائنا والتعلم من الأخطاء".