أعلنت البحرين، ظهر الخميس، تعرضها لهجمات إيرانية بـ7 مسيرات، تزامنا مع ثاني أيام هدنة بين واشنطن وطهران.

وأفادت قوة دفاع البحرين (الجيش)، في بيان ظهر الخميس، بأنه "تم اعتراض وتدمير 194 صاروخا و515 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت المملكة (في 28 فبراير الماضي)".

وكانت القوة أعلنت الأربعاء، اعتراض وتدمير 194 صاروخا و508 مسيرات منذ بدء الاستهدافات، وهو ما يعني أن استهدافات يوم الخميس تمت عبر 7 مسيرات، وفق إحصاء الأناضول.

وبذلك تتواصل الاستهدافات الإيرانية على البحرين لليوم الثاني على التوالي رغم الهدنة.

ومنذ 28 فبراير الماضي وحتى فجر الأربعاء، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما استهدفت إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وبعد 40 يوما من العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، أعلنت الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء، هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تسعى إلى استكمال المفاوضات في باكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 15 يوما.