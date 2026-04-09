قائد الجيش الفرنسي: روسيا ستظل مصدر تهديد دائم لأوروبا

قال قائد القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فابيان ماندون اليوم الخميس، إن روسيا ستبقى مصدر تهديد دائم لأوروبا.

ووصف ماندون، خلال جلسة أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "صراع مكشوف"، مشيرا إلى أنها تمثل له أولوية قصوى على صعيد الجاهزية العسكرية وستظل شغله الشاغل.

وقال ماندون: "هذه الحرب تدور في قارتنا"، مضيفا أن الأوكرانيين يواصلون الصمود ببسالة منذ أربع سنوات.

ومن جانبه، رفض دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، هذه الاتهامات، مؤكدا وفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن "روسيا لا تشكل أي تهديد للدول التي لا تنوي المساس بأمن الاتحاد الروسي بأي شكل".

ودأبت موسكو على اتهام كييف منذ فترة طويلة بتبني سياسات معادية لروسيا، كما استخدمت حماية السكان الناطقين بالروسية كذريعة لشن غزوها.

وكان القائد العسكري الفرنسي قد صرّح في العام الماضي بأن المعطيات الاستخباراتية التي بحوزته تشير إلى أن روسيا تستعد لمواجهة مع الدول الغربية بحلول عام 2030.

وأضاف محذرا: "روسيا تُنظم نفسها وتستعد لهذا السيناريو، وهي مقتنعة بأن عدوها الوجودي هو حلف شمال الأطلسي ( الناتو) ودولنا"، مشددا على ضرورة استعداد فرنسا لاحتمال سقوط ضحايا بشرية وتحمل تبعات اقتصادية.



