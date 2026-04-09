ترامب يهدد إيران بشن عمليات قتالية حاسمة ما لم يتم الامتثال الكامل للاتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن "عمليات قتالية حاسمة" ضد إيران ما لم يتم الامتثال الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وقال ترامب إن "جميع السفن والطائرات والعسكريين الأمريكيين، إلى جانب الذخائر والأسلحة الإضافية وأي شيء آخر مناسب وضروري لشن عمليات قتالية حاسمة وتدمير عدو بات بالفعل في حالة شديدة من الوهن، سيظلون رابضين في مواقعهم داخل إيران وحولها، إلى أن يتم الامتثال الكامل للاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، أضاف ترامب أنه "إذا لم يتم الامتثال ، لأي سبب كان، وهو أمر مستبعد للغاية ، فحينها ستبدأ عمليات إطلاق نار وستكون أضخم وأفضل وأقوى مما شهده أي شخص من قبل".

وتابع: "تم الاتفاق، منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من كل الخطابات الزائفة التي تروج لخلاف ذلك ، على ألا تكون هناك أي أسلحة نووية وعلى أن يظل مضيق هرمز مفتوحا وآمنا. في غضون ذلك، يقوم جيشنا العظيم بتعبئة عتاده وأخذ قسط من الراحة، متطلعا، في الواقع، إلى نصره القادم. أمريكا عادت".