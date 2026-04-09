الخميس 9 أبريل 2026 2:46 م القاهرة
محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لتجهيز الشاطئ لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع

محسن عشري
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 2:35 م | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 2:35 م

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع درجة الاستعداد القصوى لتجهيز شاطئ بورسعيد، في إطار الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وزيادة الإقبال على الشاطئ.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف أعمال النظافة على امتداد الشاطئ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع التأكد من جاهزية مناطق الجلوس والممرات وأعمدة الإنارة، بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، لضمان تقديم تجربة آمنة ومتميزة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

كما وجه بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام العمل وتوفير الخدمات بشكل متكامل، بما يليق بمكانة بورسعيد كمدينة ساحلية متميزة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز الشاطئ باعتباره أحد أهم المتنفسات الطبيعية للمواطنين، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يوفر أجواء ترفيهية مناسبة وآمنة للجميع.

