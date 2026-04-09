ترامب يعتزم لقاء أمين عام حلف الناتو بينما يفكر في الانسحاب من الحلف العسكري

من المقرر أن يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في محاولة لتهدئة غضب ترامب تجاه الحلف العسكري على خلفية حرب إيران.

وكان ترامب قد أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تدرس الانسحاب من الحلف الأطلسي بعد أن تجاهلت الدول الأعضاء في الناتو دعوته للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الملاحي الحيوي، بعد أن أغلقته إيران فعليا مما دفع أسعار الغاز للارتفاع.

ويأتي لقاء الرئيس الجمهوري مع روته، الذي تربطه به علاقة ودية، في وقت توصلت فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين يشمل إعادة فتح المضيق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على سؤال في وقت سابق اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كان ترامب لا يزال يفكر في الانسحاب من الناتو، إن: "هذا موضوع ناقشه الرئيس، وأعتقد أنه سيكون موضوع نقاشه خلال ساعات قليلة مع الأمين العام روته."

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشكل منفصل مع روته صباح اليوم الأربعاء في وزارة الخارجية، وذلك قبيل محادثات البيت الأبيض.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو وروته ناقشا الحرب مع إيران، إلى جانب جهود الولايات المتحدة للتفاوض على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، و"زيادة التنسيق وتحمل الأعباء مع حلفاء الناتو."