العراق: 30 وفاة و4 آلاف و167 إصابة جديدة بكورونا

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع أجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 15 ألفا و177حالة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 4 ألاف و167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و112ألف و725 أصابة جديدة.

وذكر التقرير تم تسجيل 6 ألاف و743حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون وخمسة ألاف و369 حالة.

وأوضح التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 33 ألف و875 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و673 ألفا و212.

وأكد وزارة الصحة والبيئة في تقريرها أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 437 ألفا و506 شخصا.