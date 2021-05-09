الفلبين تسجل 7174 إصابة و204 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى مليون و101 ألف و990 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا 204 وفيات، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و472 شخصا.. حسبما ذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية.

وتعافى خلال الفترة نفسها 9 آلاف و197 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى مليون و22 ألفا و224 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 61 ألفا و294 شخصا.