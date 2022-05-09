رئيس بيلاروسيا: ندرك قوة حلف الناتو لكن خلفنا روسيا النووية

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إنه يدرك مدى قوة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، محذرا الغرب من وجود روسيا كدولة نووية خلف ظهره.

وأضاف لوكاشينكو في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين: "يجب ألا ننسى أنه توجد خلفنا قوة نووية ممثلة في روسيا، ولدينا اتفاق بهذا الخصوص معها، وطالما تحدثنا عن هذا الموضوع مؤخرا مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وعند حديثه عن التهديد العسكري المحتمل من جانب الغرب، وعد رئيس بيلاروسيا "بتحطيم قرون" المعتدين.

وذكر لوكاشينكو أنه أيضا يشعر بالقلق، لأنه "تم تجميع 32 ألف عسكري وهناك من يتحدث عن 40 ألفا أحضروهم اليوم إلى بولندا وليتوانيا، ونحن نراقب الوضع بعناية شديدة. لقد قلت للعسكريين دائما: يجب توخي الحذر".

من ناحية أخرى، بعث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان رسائل تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بمناسبة الذكرى الـ 77 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

وحث باشينيان، في رسالته على ضرورة تقوية الروابط الودية من أجل تعزيز العلاقات الأرمينية - الروسية بشكل شامل لصالح شعوب البلدين، متمنيا تحقيق السلام والازدهار للشعب الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمينبرس" الأرمينية.

كما أرسل رئيس وزراء أرمينيا، رسائل تهنئة إلى قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صدير جابروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وكذلك رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.