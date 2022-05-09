الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر حريق شب بشقة سكنية في بنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمساكن شعبية بمنطقة الحرس الوطني التابعة لدائرة قسم شرطة أول بنها، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بأحد الشفق السكانية ببلوك بالمساكن الشعبيه التابعة لمجلس مدينه بنها بمنطقة الحرس الوطني قسم أول بنها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق محدود داخل الشقة والتهم بعض الأثاث القديم، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لأخماد الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.