نصرالله يدعو للمقاومة السياسية في انتخابات 15 مايو بلبنان لتبقى المقاومة العسكرية

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله اللبنانيين لممارسة المقاومة السياسية في 15 مايو الجاري لتبقى المقاومة العسكرية.



وقال نصرالله، خلال تجمع انتخابي أقامه "حزب الله" في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الإثنين: " كان الهدف في حرب (يوليو) العسكرية إلغاء المقاومة وهذه المطالب هي نفسها اليوم تُطرح في الحملات الانتخابية ما يعني أنها حرب تموز سياسية. علينا أن نخرج في الـ15 من مايو ونمارس المقاومة السياسية للحفاظ على المقاومة العسكرية".



واعتبر نصر الله أن "البعض يقول أنَّه لن يصوت للمقاومة بسبب الأزمة الاقتصادية، ونحن نقول المقاومة ستضمن استخرح النفط والغاز من المياه الإقليمية لحل الأزمة".



وأعلن نصر الله أن "هذه المقاومة هي مقاومة كل الشعب اللبناني ولا يتخيل أحد أن يتخلى شعب المقاومة عنها ومن يريد أن يحافظ ويدافع ويحمي لبنان واستخراج ثروته النفطية ويحمي مياه لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها".



واعتبر نصر الله أن "بعض القوى السياسية أخذت من سلاح المقاومة عنوانًا للمعركة الانتخابية الحالية ولم يلتفتوا إذن لهموم الناس".



ورأى نصرالله أن "من يطالب اليوم بإلغاء المقاومة يتجاهل ويتنكر لكل إنجازاتها الوطنية والقومية وإنجازاتها الأعظم في تاريخ لبنان وهو تحرير كافة الأراضي اللبنانية المحتلة".



وشدد نصر الله أن "المقاومة تقوم بأمر أهم من التحرير وهو حماية كل لبنان من الأطماع والعدوان الإسرائيلي وهي من تصنع توازن الردع مع العدو وهي من صنعت الأمان لأهالي القرى الأمامية بكل أطيافهم"، متسائلاً "إذا تخلى الناس عن المقاومة وتخلت المقاومة عن سلاحها كما يُطالب فمن يحمي الناس؟".



وأشار نصر الله إلى أن " الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة حين تسألهم عن البديل لا يقدمون لك بديلًا وليس لديهم سوى سلموا سلاحكم للدولة بينما نحن قدمنا استراتيجية دفاعية على مدى سنوات، وعلى طاولة الحوار قدمت استراتيجية دفاعية وحين طالبهم الرئيس بري بالرد عليها طلبوا رفع الجلسة ومن حينها لم يجاوبوا".



وعن المناورة الإسرائيلية المقرر أن تجريها إسرائيل عند الحدود مع لبنان، قال نصرالله: " نقول للعدو أنَّ أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد عن مجابهته ولسنا خائفين من مناوراتك ووجودك ونحن الذين قلنا منذ عشرين عامًا أنك أوهن من بيت العنكبوت".



يذكر أن 15 مايو الحالي هو موعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين.