وزير الداخلية التونسي: مستمرون في القيام بواجبنا الوطني في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام

أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين الاستمرار في القيام بالواجب الوطني في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام، والحرص على تكريس الحقوق والحريات.

ودعا الوزير التونسي - في تصريح له خلال تفقده الوحدات الأمنية المتمركزة في شارع الحبيب بورقيبه بالعاصمة تونس - إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالة من الثقة والتعاون والتقارب بين القيادات الأمنية وجميع رجال الأمن الذين يبذلون مجهودات كبيرة في حفظ أمن وسلام تونس.

وأشار شرف الدين إلى استتباب الوضع الأمني من خلال مجهودات المؤسسة الأمنية التي تحظى بثقة ودعم الرئيس التونسي قيس سعيد.

واطلع وزير الداخلية التونسي - خلال الجولة - على مدى جاهزية المؤسسة الأمنية، حيث شاهد رجال الأمن أثناء قيامهم بمهامهم الأمنية من حفظ النظام وضبط الحالة المرورية ونشاط الحماية المدنية، مثمنا ما يبذلونه من تفان في أداء الواجب الوطني.

وتزامنت زيارة الوزير التونسي مع قيام الوحدات الأمنية بحفظ النظام بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة وجود تظاهرة دعم ومساندة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.