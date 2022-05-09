 بوتين يحذر من حرب عالمية أخرى في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية - بوابة الشروق
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بوتين يحذر من حرب عالمية أخرى في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 11:46 ص

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء إقامة عرض عسكري بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، من اندلاع حرب عالمية أخرى.

وقال بوتين إنه إلى جانب إحياء ذكرى أولئك الذين هزموا النازية، فإنه من المهم "البقاء متيقظين وبذل كل ما هو ممكن لضمان عدم تكرار أهوال الحرب العالمية".

وأوضح بوتين أن القتال من أجل أمن روسيا يجري اليوم في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، برر بوتين غزو روسيا لأوكرانيا بتوسيع حلف شمال الاطلسي (الناتو)، مضيفا أن "روسيا قد تصدت للعدوان بصورة استباقية، وقد كان ذلك هو القرار الصائب الوحيد".

وقال بوتين إن موسكو حاولت مرارا التوصل إلى اتفاق من أجل الوصول إلى حل أمني دولي، وأن الناتو تجاهل حجج روسيا وبدأ في فتح أراضي أوكرانية عسكريا.

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