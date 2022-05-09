أكد الدكتور تامر حامد مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أنه بناءً على توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة في تقديم خدمة طبية متميزة للمتردين على مستشفيات الأمانة وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، أجرى فريق طبي بقسم قسطرة القلب، 28 حالة قسطرة من بينها 17 حالة قسطرة تشخيصية و11 حالة قسطرة علاجية.

وضم الفريق الطبي كلا من الأطباء: محمود عبدالعزيز، وحسام سيف النصر، وأحمد محمد، وإنشاد هشام وطاقم تمريض بمعاونة عبدالله محمد، وهبة جنيدي، وعزة عبدالقادر، وليلى صابر، وصباح مصطفى، ورشا محفوظ، وهالة عبدالصمد، وفني أشعة محمد أحمد ومحمد جمال.