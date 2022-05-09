الصين: نرغب في التعاون مع كمبوديا وإندونيسيا وتايلاند لتحقيق السلام والتنمية

أعرب وزير الخارجية الصيني "وانج يي" عن رغبة بلاده في التعاون مع كمبوديا وإندونيسيا وتايلاند من أجل تحقيق السلام والتنمية والمساهمة في مواجهة التحديات العالمية.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم عن وزير الخارجية الصيني قوله -خلال اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الكمبودي "براك سوخون"- إن الصين تعتقد أنه يتعين على العالم الاستماع لصوت الدول الآسيوية واحترام الموقف الآسيوي، ومن المعتقد أن كمبوديا -التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالتناوب ستقوم بدور بناء وفريد فيما يتعلق بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الصيني: "إن الصين ترغب في التعاون مع كمبوديا وإندونيسيا وتايلاند لإرسال رسالة مشتركة قوية من آسيا يتم فيها التأكيد على الالتزام بتحقيق السلام والتنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة والعالم، والاستعداد لتقديم مساهمات آسيوية مشتركة في معالجة التحديات العالمية".

وحذر وزير الخارجية الصيني من أن "غرس عقلية الحرب الباردة داخل آسيا وتضخيم مواجهة المعسكرات سيؤديان إلى تقويض التنمية السلمية لسنوات عديدة، ولذلك فإنه يتعين على الدول الآسيوية التزام الحذر والعمل معاً لمقاومة هذه الأفعال".

وأضاف أن "الصين تشعر بسعادة لرؤية دول من خارج المنطقة تقوم بدور إيجابي لتحقيق التنمية في المنطقة، ولكن الصين لا تقبل أي تصرفات تؤدي إلى تقويض السلام والاستقرار والتضامن والتعاون في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أنه "من المعتقد أن دول المنطقة ستتمسك بموقف مستقل والعمل من أجل الحفاظ على التضامن بين دول رابطة (آسيان) والحفاظ على المصالح المشتركة لدول المنطقة، بما فيها الصين".