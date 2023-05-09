ليكرز يعزز تقدمه على واريورز في قبل نهائي المناطق بدوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزز لوس أنجليس ليكرز تقدمه على جولدن ستيت واريورز في قبل نهائي المنطقة الغربية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما تغلب عليه 104 / 101 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المباراة الرابعة في مواجهة الفريقين.

وتقدم ليكرز على واريورز حامل اللقب 3 / 1 وبات بحاجة إلى انتصار واحد لحسم تأهله إلى نهائي المناطق.

وسجل النجم ليبرون جيمس 27 نقطة وأضاف أنتوني ديفيز 23 نقطة و15 متابعة لليكرز كما سجل لوني ووكر جميع نقاطه الـ 15 خلال الربع الأخير من المباراة ليلعب دورا بارزا في فوز ليكرز.

وعلى الجانب الآخر، حقق ستيفن كاري ثلاثية مزدوجة للمرة الثالثة في سجل مشاركاته بالأدوار الإقصائية، حيث سجل لواريورز 31 نقطة وعشر متابعات و14 تمريرة حاسمة.

وتعد الثلاثية المزدوجة هي الثالثة عشر لستيفن كاري بقميس جولدن ستيت واريورز.

كذلك تقدم ميامي هيت على نيويورك نيكس 3/1 بعدما تغلب عليه 109 / 101 في المباراة الرابعة بمواجهتهما في قبل نهائي المنطقة الشرقية.

وسجل جيمي بتلر 27 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وأضاف بام أديبايو 23 نقطة و13 متابعة لميامي هيت الذي أصبح على بعد انتصار واحد من التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية للمرة الثالثة خلال آخر أربعة أعوام.

وكان جالن برونسون أبرز عناصر نيويورك نيكس خلال المباراة وسجل للفريق 32 نقطة و11 تمريرة حاسمة وأضاف زميله آر.جيه باريت 24 نقطة لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.