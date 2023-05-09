الأهلي يتحرك لتمديد عقد علي معلول بعد التتويج بالسوبر

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كشفت بعض التقارير الصحفية التونسية، عن تحرك لإدارة النادي الأهلي لتمديد عقد نجم الفريق الأحمر علي معلول، بعد مستواه الرائع في المباريات الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد معلول مع ناديه الأهلي في صيف 2024، وترغب إدارة الفريق الأحمر في تمديد عقد اللاعب لمدة موسم آخر.

ووفقًا لـ صحيفة «football tunisien» التونسية، فإن إدارة الأهلي بدأت المفاوضات مع النجم التونسي معلول ووكيله، بشأن تمديد التعاقد حتى صيف 2025.

وأضافت الصحيفة التونسية أن عرض الأهلي لتمديد عقد معلول لموسم إضافي بلغ قيمته 1.5 مليون يورو، مشيرة أن اللاعب يدرس العرض خلال الوقت الحالي.

يُذكر أن معلول سجل هدف الفوز لفريق الأهلي في مرمى بيراميدز، خلال مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب.