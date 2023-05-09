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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم نابلس وتحاصر منزلا سكنيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 10:11 ص

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية وحاصرت منزلا سكنيا، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت حي أبو سنينة في البلدة القديمة بنابلس، وفرضت حصارا على منزل سكني، كما نشرت قناصتها في محيطه.

وتحدثت المصادر، عن تبادل لإطلاق النار بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وعن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

واستشهد 110 فلسطينيين منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، العشرات منهم في عمليات اغتيال بدعوى مشاركتهم في هجمات على أهداف إسرائيلية.

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