فون دير لاين تلتقي زيلينسكي في أوكرانيا اليوم

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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى كييف اليوم الثلاثاء؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وقالت فون دير لاين، إن تركيز الاتحاد الأوروبي منصب على زيادة الضغط على روسيا، وضمان التطبيق الكامل للعقوبات وسد الفجوات الحالية.

وأضافت للصحفيين: "التركيز الآن هو على التطبيق الصارم للعقوبات واتخاذ إجراءات لتجنب التحايل عليها.. نحن عازمون على سد الفجوات الحالية.. لا يمكن أن يشك أي شخص في ذلك".

ويحتفل الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو بالسلام الدائم بين أعضائه الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، بينما تحتفل روسيا بانتصارها على ألمانيا النازية بإقامة عرض عسكري سنوي.

وأشارت فون دير لاين، إلى أهمية هذا التاريخ.

ووصفت تواجدها في ذلك اليوم "بالرمزي"، ولكن بالدلالة المهمة والعملية للغاية للواقع، فإن الاتحاد الأوروبي يعمل يدا بيد مع أوكرانيا في العديد من القضايا.

ومنحت أوكرانيا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهي تنتظر تقييما ستجريه المفوضية حول ما إذا كانت جهود الإصلاح في أوكرانيا كافية لبدء محادثات الانضمام الرسمية.

ولم تشر فون دير لاين، إلى متى ستنضم أوكرانيا للاتحاد، ولكنها قالت إن أوكرانيا جزء من أسرتنا الأوروبية.

وأضافت أن المباحثات مع زيلينسكي تهدف أيضا للإعداد لبدء مفاوضات الانضمام.

وقدمت بروكسل دعما عسكريا وماليا وإنسانيا لأوكرانيا بقيمة 67 مليار يورو (75 مليار دولار) حتى الآن، مع استمرار العمل على فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ويعتزم التكتل تقييد صادرات روسيا، وفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي، في محاولة لمواجهة التحايل على العقوبات الحالية على روسيا من خلال تصدير البضائع عبر دول أخرى لا تفرض تدابير تجارية عقابية على موسكو.