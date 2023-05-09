مصر تفوز بأول ميدالية برونزية للفرق في بطولات العالم لسباحة المياه المفتوحة

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حقق المنتخب الوطني للمياه المفتوحة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة بسوما باي 2023 بالفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للفرق.

وجاء منتخب الوطني في المركز الثالث، بعد فرنسا التي حققت الميدالية الفضية وألمانيا التي فازت بالميدالية الذهبية، وذلك في مرحلة الناشئين والناشئات.

وتمكن سباحو مصر من الحصول على الميدالية البرونزية للفرق في بطولة العالم بالغردقة لأول مره منذ ثلاثين سنة.

كما يتصدرن الرانك العالمي ناشئات مصر بعد حصولهن على مراكز متقدمة في بطولة العالم للكبار.

وفازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي، والسباحة نادين كريم بالمركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي، كما جاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع على الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.