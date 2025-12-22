حسام عزب حكما لتقنية الفيديو فى مباراة نيجيريا وتنزانيا بأمم أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة نيجيريا وتنزانيا، المقررة غدًا على ملعب المركب الرياضي بمدينة فاس، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجوليان جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز لوبيز، بينما يتولى الإيفواري كليمنت فرانكلين مهمة الحكم الرابع.

كما تم تعيين الحكم المصري حسام عزب حجاج حكماً لتقنية الفيديو (VAR)، والليبي أحمد عبد الرازق الشلمانى مساعدًا للفار.

ويعد تواجد حسام عزب في طاقم حكام مباراة نيجيريا وتنزانيا الظهور الأول للتحكيم المصري في كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويتواجد سفراء التحكيم المصري الستة في المغرب ضمن الحكام المشاركين في البطولة، التي تقام في الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير 2026، وهم:

حكام الساحة:

أمين عمر، محمد معروف

حكام تقنية الفيديو (VAR):

محمود عاشور، حسام عزب حجاج

الحكام المساعدون:

أحمد حسام طه، محمود أبو الرجال