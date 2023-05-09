الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال: استعدوا لدفع الثمن

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حمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسئولية العدوان الذي وقع في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت غرفة العمليات المشتركة، في بيان: "نحمل العدو المجرم المسؤولية عن تداعيات جريمة اغتيال شهدائنا".

وأضاف الغرفة: "على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن"، في إشارة إلى أن المقاومة تجهز للرد.

جاء ذلك بعد بيان الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذي قال فيه إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في قطاع غزة جريمة يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف «أبو حمزة» في كلمة مصورة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يتوهم أن الدماء ستكون طوقا النجاة، متابعا: «نحن في سرايا القدس نزف ثلة من قادتها وجندنا الذين ارتقوا في عملية جبانة، ذاق العدو وأركانه بأسهم الشديد عبر عشرات السنوات».

وصرح الناطق باسم سرايا القدس: «هذه الجريمة الآثمة لن تزيدنا إلا إيمانا بالله وتسليما بقضائه وإصرارا على مواصلة طريق الشهداء.. طريقٌ ينتهي بهزيمة مؤكدة للعدو».

ودعا الجماهير للصبر والصمود والالتفاف حول المقاومة لصد العدوان، مؤكدا أنّ مثل هذه المجازر ضد المدنيين تزيد الشعب الفلسطيني تمسكا بالمقاومة حتى تحرير فلسطين.

وتابع: «نؤكد أننا سنكون عند التزامنا تجاه الشهداء وسنواجه العدوان بكل ثبات وإقدام .. سيخلف القائد 1000 قائد وسيحمل اللواء فرسان جدد يواصلون الدرب حتى زوال الكيان عن أرض فلسطين الحبيبة».