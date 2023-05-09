رئيس مركز الواسطى في بني سويف يتفقد أعمال توريد القمح بالشون والصوامع

تفقد حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى ببني سويف، انتظام عمليات توريد محصول القمح المحلي لصوامع كوم أبو راضي، وشونة قمن العروس، ومطحن الواسطى، لمتابعة موقف حصاد وتوريد القمح للشون والصوامع بنطاق المركز، والتأكد من مطابقته جميع الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين من خلال اللجنة المختصة، مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والتجار الموردين؛ لتحقيق المستهدف.

وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة للقمح من خلال اللجنة المشكلة من قطاع التموين والجهات المختصة، وتفقد غرفة التحكم الإلكترونية التي تقوم بتشغيل مجمع الصوامع بالكامل، مؤكدًا على تكليفات المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووفرت مديرية التموين جهازا إلكترونيا لصوامع كوم ابو راضي، لتقدير نسبة الرطوبة، والذي من خلاله يتم احتساب درجة الرطوبة خلال 30 ثانية فقط، ما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين وحفظ محصول القمح.