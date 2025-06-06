اعتقال رجل بريطاني في البرتغال لمحاولته قتل شريكته

احتجزت السلطات البرتغالية رجلًا بريطانيًا، وذلك للاشتباه في قيامه بدفع شريكته من يخت شراعي إلى البحر بغرض التخلص منها.

ونقلت صحيفة كوريو دا مانيا عن السلطات قولها، إنه تم إنقاذ المرأة، التي لا تجيد السباحة، من نهر تاجوس عن طريق ركاب قارب آخر تصادف مروره في موقع الحادث.

ويواجه الرجل، 60 عامًا، تُهم العنف المنزلي والشروع في القتل، حسبما أكد مكتب الادعاء العام في لشبونة لدى سؤاله عن المعلومات المتعلقة بالحادث.

وبحسب التقرير، فإن الرجل والمرآة البريطانيين كانا في رحلة إبحار حول العالم.

ووقعت الجريمة المزعومة قبل أسبوع قبالة سواحل ضاحية أويراس التابعة للشبونة، حيث أبلغ شهود عيان الشرطة على الفور.

وتردد أن الرجل واصل الإبحار بعد الحادث، رغم معرفته بأن شريكته لا تجيد السباحة.

وتم توقيف المشتبه به بعد وقت قصير على متن اليخت.

وبحسب إفادة المرأة، فإنهما تعرفا على بعضهما البعض منذ نحو عام.

وفي حال إدانته، يواجه الرجل عقوبة سجن طويلة، حيث تتراوح عقوبة الشروع في القتل عادة في البرتغال، السجن لما بين 5 و10 سنوات.