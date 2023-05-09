السجن المشدد 7سنوات لتاجر مخدرات في جنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، والمستشار شريف إمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبه، وأمانة سر محمد عبدالستار، ومينا وليم.

بمعاقبة أحمد "ص. ح. إ" بالمشدد 7 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات التي تضم كمية من المخدرة للاتجار بها.

وتعود القضية رقم "2813" لسنة 2022 جنايات طور سيناء، لورود معلومات سرية بقيام المدعو أحمد "ص. ح. إ" 28 عامًا، مقاول ومقيم بمدينة أبورديس، بالإتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه في المقاهي والميادين، كما يتخذ مسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد المخدرة.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية جرى ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته 102 لفة ورقية بيضاء وبفضها تبين أنها مادة جوهر الهيروين المخدر، و140 جنيها، وموبايل للتواصل بعملائه.

وجرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.