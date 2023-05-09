وكيل تعليم الإسكندرية يتابع برنامج تنمية قدرات الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

تابع الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، وبحضور نادية فتحي وكيل المديرية، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب، انطلاق ورش عمل برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد ببرنامج تدريب وتنمية قدرات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميزة وديوان عام مديرية التربية والتعليم.



وشدد وكيل الوزارة، على المتدربين ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للممارسات داخل قاعات الدراسة مع الطلاب، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع، مشيدًا بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة.



يذكر أن تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أيام متضمنًا موضوعات وأجندة تدريبية متنوعة وشاملة، فيتضمن اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.



فيما يتضمن اليوم الثاني التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض، والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.