يستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج في الثامنة مساء عرض "حزام ناسف" لفرقة قصر ثقافة السلام، وإخراج إسلام محمد، ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة القاهرة، والمشاركة في الموسم المسرحي الحالي لهيئة قصور الثقافة.

بينما ويشهد المسرح مساء غدا ـ الجمعة ـ عرض "العادلون" للمخرج محمد فاضل، والذي تقدمه فرقة قصر ثقافة عين حلوان، ويستقبل عرض "الطاحونة الحمراء" إخراج حسام التوني، وتقدمه فرقة القاهرة المسرحية مساء بعد غد ـ السبت.

ويشهد المسرح مساء الأحد المقبل "عطيل" إخراج علي عثمان، تقدمه فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي، فيما عرض فرقة قصر ثقافة حي الأسمرات مساء الاثنين المقبل مسرحية "باراڤان" تأليف وإخراج ماهر الحجار.

وكان قصر ثقافة روض الفرج، قد شهد مساء امس الأربعاء، العرض المسرحي "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية،

تدور أحداث العرض حول غضب كبير آلهة اليونان "زيوس" على ابنه "تنتالوس" لارتكابه خطيئة في حق كل آلهة الأولمب ويصب علية لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته "إلكترا" التي تعاني مأساة هذه اللعنة من عواقب جسمية تؤدي بها إلى الهلاك.

العرض عن مسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، ترجمة طه حسين، وإخراج خالد العيسوي، أشعار أيمن حافظ، ألحان عبد الله رجال، ديكور أحمد فتحي. تمثيل مي عبد الرازق، وليد نبيل، سيد المصري، مي زواي، أحمد الدسوقي، طارق سيف الدين، محمد أبو المجد، أنس عبد الرؤوف، بسملة محمد، سامح صبري، مي جابر، محمد جمال حنين سعيد، أيمن أشرف، شيماء أحمد، محمد ممدوح، ملك عز الدين، عبد الرحمن أحمد، تسبيح هشام، رمزي مجدي.

تشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، والمهندس أحمد نور الدين.