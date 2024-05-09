مصدر رفيع المستوى: جهود مصر مستمرة في تقرب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل

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أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، بمغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة.

وأكد المصدر أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين (حماس وإسرائيل)، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة».

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.

وأكد عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، التزام وتمسك الحركة بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء، قائلًا إن وفد حماس غادر القاهرة متجها إلى الدوحة.

وبحسب مصدر رفيع المستوى، استأنفت المباحثات بالقاهرة اليوم الخميس، بحضور الوفود المشاركة كافة في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة.

وأكد في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول النقاط الخلافية.

وذكر أن «مصر جددت تحذيرها للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة».