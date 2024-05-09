وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات مركز الشيخ زويد

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الخميس، سير العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

ونفذ وكيل وزارة التربية والتعليم، زيارات إلى لجان الامتحانات في مدارس الإمام الغزالي الثانوية بنات ومدرسة الشعيد نقيب محمود صلاح فارس تعليم اساسي بنين ومدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات ومدرسة الشيخ زويد الابتدائية ومركز اسئلة المرحلة الثانوية.

وتابع رضوان غرفة العمليات بإدارة الشيخ زويد التعليمية، بحضور أيمن شراب مدير الإدارة وعبد الخالق علي وكيل الإدارة، وشدد على القوانين التعليمات والضوابط والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات وأن يتم تنظيم الأعمال داخل الكنترولات بالمدارس؛ ما يسهل العمل ويقلل من الأخطاء التي يمكن حدوثها.

وأكد أيمن أبو شقرة، مدير إدارة الشيخ زويد، أن إجمالي عدد الطلاب صفوف النقل في المرحلة الابتدائية بالصف الرابع ( ١٢٤٩) طالبا وطالبة و الصف الخامس ( ١٢٨٦) طالبا وطالبة والصف السادس ( ١٢٨٣ ) طالبا وطالبة والمرحلة الإعدادية بالصف الأول ( ١٠٩٤ ) طالبا وطالبة والصف الثاني (١١٢٧ ) طالبا وطالبة والمرحلة الثانوية بالتعليم العام الصف الثاني ( ٦٥١) طالبا وطالبة و التعليم الفني التجاري "الصف الأول (١٠٣) طلاب وطالبة"، "الصف الثاني ( ٨٧) طالبا وطالبة" والصناعي "الصف الأول (١١٤) طالبا وطالبة " والصف الثاني ( ١٣٨) طالبا وطالبة".