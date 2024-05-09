الرئيس الصيني يوقع اتفاقيات ثنائية مع المجر ويتعهد بتعميق الراوبط

عقد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست،وهى المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية، وأبدى شي وأوروبان التزامهما تجاه تعميق الروابط.

وقال الجانبان في بيان رسمي تم بثه عبر التلفزيون المجري الرسمي إنهما اتفقا على "شراكة استراتيجية شاملة" بين البلدين.

وقال أوربان إن الدولتين كانتا دوما صديقتين وأن الشركات الصينية توفر عشرات الآلاف من الوظائف في المجر اليوم.

وأوضح أوربان أن المجر ترغب في استغلال الفرص الناتجة من الاستثمارات الصينية عالية الجودة في قطاع المركبات الكهربائية ومن التحولات التكنولوجية الصينية.

ومن ناحيته، دعا شي إلى المزيد من التوسع في العلاقات بين الدولتين. وقال: " كلانا يعتقد أن الصداقة التقليدية بين بلدينا مبنية على أسس راسخة."

ووقع الوفدان على مجموعة من الاتفاقات بين الحكومتين على هامش الزيارة، لكن التلفزيون الرسمي المجري لم يبث أي تفاصيل عنها.

يُذكر أن المجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية والاستثمار.

ويسعى أوروبان، من خلال العلاقات الودية مع بكين، إلى تعزيز وضعه في الاتحاد الأوروبي، حيث غالبا ما يتم عزله.

وتتولى الصين بناء خط سكك حديدية يبلغ طوله حوالي 350 كيلومترا بين العاصمة المجرية بودابست والعاصمة الصربية بلجراد.

وتقوم الصين أيضا ببناء مصانع كبرى لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات المرتبطة بها في المجر.

ويُذكر أن المجر شهدت، طوال أشهر، احتجاجات نظمها دعاة حماية البيئة وطعون قانونية ضد بناء مصنع البطاريات الصيني المقرر في ديبريسين شمال البلاد.