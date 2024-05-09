تداول امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي في عدة محافظات عبر صفحات الغش الإلكتروني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي في مختلف المحافظات، وتداولت صفحات الغش الالكتروني أسئلة واجابات امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي في عدة محافظات عقب بدء اللجان.

وتداولت صفحات الغش علي موقع تليجرام امتحانات محافظات المنيا والشرقية وبورسعيد والمنوفية، كما تداول بعض من امتحانات سنوات النقل الأخري، مثل امتحان مادة الدراسات للصف الخامس الابتدائي ببورسعيد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر تداول الأسئلة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بتصويرها.

وأكدت الوزارة أن أي محاولة للغش او لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وقامت المديريات التعليمية بالتشديد على منع الطلاب من حيازة الموبايل أو السماعات، أو الساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيا.