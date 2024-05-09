تونس: صادرات زيت الزيتون تتخطى مليار دولار منذ نوفمبر الماضي

سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعا مهما بأكثر من 90 % منذ نوفمبر الماضي، بحسب بيانات ديوان الزيت التي نشرت اليوم الخميس.

وبلغت العائدات 3.346 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي) في الفترة بين الأول من نوفمبر 2023 إلى 30 أبريل الماضي مقابل تصدير 128 ألفا و456 طنا من بينها 14 ألفا و175 طنا من الزيت المعلب.

وكانت الكميات المصدرة في نفس الفترة من موسم 2022/2023 بلغت 115 ألفا و435 طنا من بينها 11 ألفا و137 طنا من الزيت المعلب.

وتتوقع وزارة الزراعة أن تتخطى صادرات زيت الزيتون في كامل 2024 عتبة 300 ألف طن مع زيادة في الإنتاج وفي الطلب العالمي.

وتعد تونس من أبرز منتجي ومصدري زيت الزيتون في العالم وتوجه النسبة الأكبر لصادراتها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.