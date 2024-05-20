سفارة مصر بكازاخستان توفد بعثة قنصلية إلى قيرغيزستان للاطمئنان على الطلاب المصريين

وجه وزير الخارجية سامح شكري، السفارة المصرية في كازاخستان، باعتبارها تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في قيرغيزستان، بإيفاد بعثة قنصلية على الفور إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، والتي تبعد حوالي 1200 كلم من مقر سفارة مصر في كازخستان، للاطمئنان على أمن وسلامة الطلاب المصريين، والتأكد من توفر جميع حقوقهم وحسن التعامل معهم، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة مع السلطات القيرغيزية.

صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، موضحا أن ذلك يأتي في إطار متابعة أوضاع الطلاب المصريين في قيرغيزستان على خلفية المشاجرات والاعتداءات التي تعرض لها عدد منهم هناك.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية، إن البعثة القنصلية انتقلت فور وصولها مطار "بيشكيك" إلى مبنى "تاتان"، الذي يضم 600 طالب مصري، وعقدت لقاءات مباشرة مع الطلاب واطمأنت على أوضاعهم وسلامتهم، كما قامت البعثة القنصلية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتوفير الحماية اللازمة للطلاب سواء داخل مقار سكنهم أو أثناء تنقلاتهم، فضلا عن المطالبة بمرور دوريات الشرطة بشكل منتظم لتوفير التأمين اللازم.

وأضاف أن البعثة القنصلية قدمت الإرشادات والنصائح للطلاب للحفاظ على سلامتهم، مؤكدةً على ضرورة التزامهم بعدم الخروج في أوقات متأخرة وخاصة بشكل فردي والالتزام بتعليمات الشرطة المحلية.. مشيرا إلى أن البعثة استقبلت أربعة من الطلاب المصريين الثماني المحتجزين على إثر المشاجرات التى وقعت أمس الأول، وتم الاطمئنان على سلامتهم، وجار العمل على الإفراج عن الأربعة المتبقيين.

وأوضح أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية وجه باستمرار البعثة القنصلية المصرية في قيرغيزستان لبضعة أيام لعقد المزيد من اللقاءات مع الطلاب المصريين، وأقطاب الجالية؛ للتأكد من استقرار أوضاعهم، والتواصل المستمر مع المسئولين في قيرغيزستان على كافة المستويات من أجل التأكيد على توفير الحماية اللازمة والرعاية للجالية المصرية.

وأهابت وزارة الخارجية بكل أبنائها الدارسين في قيرغيزستان الالتزام بالقواعد والقوانين المتبعة، وعدم تعريض أنفسهم للمخاطر أو المساءلة القانونية، واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لأبناء مصر في الخارج.