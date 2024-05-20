العثور على جثة طفل رضيع في الشرقية

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة ملقى بالحي 16 أمام كنيسة مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل حديث الولادة ملقى بالحي 16 أمام كنيسة مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالمدينة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة الجثمان، وطلبت تحريات المباحث.