 السفير الصيني لدى باكستان يبحث مع وزير الداخلية الباكستاني ترتيبات زيارة رئيس الوزراء لبلاده - بوابة الشروق
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السفير الصيني لدى باكستان يبحث مع وزير الداخلية الباكستاني ترتيبات زيارة رئيس الوزراء لبلاده

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 2:06 م

قام السفير الصيني لدى باكستان جيانج زيدونج ، بزيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي لمناقشة ترتيبات زيارة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف المزمعة للصين.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان، بأن الاجتماع تناول الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني للصين وأمن المواطنين الصينيين في أنحاء باكستان. كما تناول الاجتماع تطور واقعة بيشام.

يذكر أن ستة أشخاص بينهم خمسة صينيين لقوا حتفهم إثر تعرض مركبتهم لهجوم في مدينة بيشام بإقليم خيبر بختونخوا الشهر الماضي.

وقال نقفي إن واقعة بيشام هي هجوم على الصداقة الباكستانية الصينية ، وعلى أي حال سوف يتم إنزال أقصى العقاب بحق العناصر المتورطة في الواقعة.

وقال نقفي "باكستان لن تسمح بنجاح أي مؤامرة ترمي إلى تخريب علاقة الصداقة مع الصين"، مضيفا أن علاقة الأخوة بين باكستان والصين ترجع لعقود وأن العدو لا يمكنه تحطيم هذه الروابط القوية.

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