وزير الشباب يشهد ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الإعلامية الشبابية بالإسماعيلية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، فعاليات ختام النسخة الرابعة من القمة المصرية الأوروبية للقيادات الإعلامية الشبابية، والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعسكر القرش في محافظة الإسماعيلية.

وأكد صبحي أن القمة أصبحت نموذجًا متطورًا للاستثمار في طاقات الشباب، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تميزت بثراء الحوار وتنوع الموضوعات، وفي مقدمتها: الإعلام والأمن القومي، إدارة الأزمات، الإعلام الرقمي، والعلاقات الدولية.

وأضاف أن تنظيم القمة يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تطوير المهارات الإعلامية للشباب، والترويج للجمهورية الجديدة، وما شهدته مصر من طفرة تنموية في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

وتابع الوزير: "الدولة المصرية تؤمن بأن الشباب هم صناع التنمية ومحركو التغيير، والإعلام هو أحد أهم أدواتهم للتعبير عن رؤاهم والمشاركة في تشكيل الوعي المجتمعي"، لافتًا إلى أن القمة نجحت في دمج المشاركين من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة داخل ورش عمل ونقاشات عملية تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في الإعلام محليًا ودوليًا.

وشدد صبحي على استمرار الوزارة في دعم المبادرات المعنية ببناء قدرات شباب الإعلام، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من البرامج المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية وأكاديمية.

من جهته، نقل المهندس أحمد عصام تحيات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا اعتزاز المحافظة باستضافة هذا الحدث الشبابي الدولي المهم، الذي يُعد نافذة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين شباب من مختلف الدول.

وأوضح أن الإسماعيلية كانت وما زالت ترحب بكل الفعاليات التي تعزز وعي الشباب وتدعم قيم التعاون والانتماء، مشيدًا بالدور الحيوي لوزارة الشباب والرياضة في إطلاق وتنظيم هذه القمة، التي أصبحت من أهم المنصات التنموية والتثقيفية في قطاع الإعلام الشبابي.

وأشار إلى أن ما شهده خلال القمة من طاقات شابة وجلسات حوارية متعمقة يعكس حجم الجهد المبذول لبناء جيل إعلامي قادر على مواجهة التحديات، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنه وللعالم.

واختُتمت فعاليات القمة بتكريم عدد من الشباب المتميزين في البرامج التدريبية والورش التفاعلية، وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم والمحتوى، والتأكيد على استمرار القمة في نسخها القادمة لمواصلة التأثير في مسار الإعلام الشبابي.

وشارك في القمة شباب إعلاميون من ست دول هي: إسبانيا، اليونان، تركيا، أرمينيا، سويسرا، ومصر، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية وبناء جسور التعاون بين شباب الإعلام في مصر وأوروبا، بما يسهم في تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي ومواكبة التحولات التكنولوجية في صناعة الإعلام.