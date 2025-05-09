القنصل الروسي يعرب عن اعتزازه بمشاركة السيسي احتفالات موسكو

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، برئاسة أرسيني ماتيوسشينكو، ظهر اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك بالتزامن مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو، تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت الفعالية في أجواء احتفالية مبهجة، حيث أقيم حفل موسيقي مميز احتفاءً بهذه المناسبة التاريخية، نال إعجاب الحضور وتفاعلهم، وعبّر عن روح النصر والاعتزاز بالبطولات التي سطّرها الجنود خلال الحرب العالمية الثانية.

وألقى كارين فاسيليان، قنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية، كلمة بهذه المناسبة، رحّب خلالها بالحضور من المواطنين المصريين والضيوف من جمهورية بيلاروسيا، وعلى رأسهم السفير سيرجي تيرنتييف، سفير بيلاروسيا لدى مصر، وأليكسي كونونينكو، مدير مشروع محطة الضبعة النووية، وعدد من أعضاء فريق العمل بالمشروع.

وقال القنصل الروسي:"أهنئكم من أعماق قلبي بهذه المناسبة العزيزة على شعوب روسيا والدول الشقيقة التي شكلت الاتحاد السوفيتي السابق. نحتفل اليوم بالذكرى الـ80 ليوم النصر، وهو تاريخ يحمل في طياته الكثير من البطولات والتضحيات، إذ لا تكاد تخلو عائلة روسية من قصة فخر ضمن صفحات هذا النصر العظيم."

وأشار فاسيليان إلى إعلان الرئيس بوتين اعتبار عام 2025 "عام المدافع عن الوطن"، تقديرًا للجنود والضباط الذين دافعوا عن روسيا في معاركها المصيرية عبر التاريخ.

وأضاف:"نحن ننحني إجلالاً لبطولات هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم لهزيمة النازية، وللأبطال الذين يواصلون المسيرة اليوم في الدفاع عن الوطن. ويسعدنا أن نحتفل بهذه المناسبة في مصر، التي شهدت واحدة من معارك الحرب العالمية الثانية المفصلية في العلمين عام 1942، حيث ساهم الجنود الروس في التصدي لقوات هتلر ضمن قوات التحالف على جبهة شمال إفريقيا، ومنها بدأت مرحلة تحرير القارة."

وأعرب عن اعتزازه بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات موسكو، مؤكدًا أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا تعود إلى عام 1943، في أوج الحرب العالمية الثانية، وقد تطورت منذ ذلك الحين إلى شراكة استراتيجية شاملة.

واختتم القنصل الروسي كلمته بالإشارة إلى مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي تنفذه شركة "روس أتوم"، باعتباره رمزًا للصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والمصري، مؤكدًا التزام روسيا بالحفاظ على الذاكرة التاريخية لهذا النصر العظيم، ونقلها من جيل إلى جيل.