مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ نتنياهو: ستموت عاجلا أم آجلا لكن فلسطين ستبقى حرة عربية أبية

توجه مندوب فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة سبل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، صباح الأحد.

وأضاف: «أقول لنتنياهو المجرم الفار من العدالة، إن وهم الانتصار على الشعب الفلسطيني ليس سوى سرابًا تلهث خلفه دون جدوى، وإن هزيمة الشعب الفلسطيني ليست سوى خرافة في رؤوس رفاقك المجرمين أمثال بن غفير وسموتريتش ولص التراث عميحاي إلياهو».

واستطرد: «كل نفس ذائقة الموت، ستموت نتنياهو عاجلًا أم آجلًا لكن فلسطين ستبقى حرة عربية أبية، وسيكتب طفل فلسطيني على شاهد قبرك في إحدى مزابل التاريخ هذا قاتل وليس مقاتلًا».

وفي رسالة لجيش الاحتلال، استشهد بأبيات الشاعر السعودي مهذل الصقور: «أتَظُنُّ أنكَ عندما أحرَقْتَنِي، ورَقَصْتَ كالشيطانِ فوق رُفاتي، وتَرَكْتَنِي للذَّاِرياتِ تَذُرُّنِي، كُحلاً لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طَمَست هويتي، ومَحَوْتَ تاريخي ومعتقداتي، عبثاً تُحاول ... لا فناء لثائرٍ، أنا كالقِيامةِ ذاتَ يومٍ آت».