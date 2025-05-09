شهدت أسواق الأسماك في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو سمك البلطي 100 جنيه، فيما بلغ سعر البوري 130 جنيهًا.



ورصدت "الشروق" خلال جولة داخل سوق الميدان بمنطقة بحري، ارتفاعًا في عدد من أنواع الأسماك، رغم توقعات التجار بحدوث انخفاض مع تحسن الأحوال الجوية.



وقال محمود حسن، صاحب أحد محال الأسماك بالسوق، إن الارتفاع الحالي في الأسعار لكثرة الطلب على بعض الأنواع، وأضاف أن الأسعار اليوم جاءت على النحو التالي: سمك بلطي 100 جنيه للكيلو، وسمك بوري 130 جنيهًا للكيلو، وسمك تونة 100 جنيه للكيلو، وسمك دنيس 350 جنيهًا للكيلو، وسمك دراك 180 جنيهًا للكيلو، كما وصل سعر السمك مازلي إلى 120 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 250 جنيهًا للكيلو، وسمك قاروص 330 جنيهًا للكيلو، وسمك لوت 170 جنيهًا للكيلو، وسمك سردين بلدي 100 جنيه للكيلو.



وأضاف حسن، أن سعر الجمبري 450 جنيهًا للكيلو، ويختلف حسب الحجم، والكابوريا 250 جنيهًا للكيلو، وسبيط 250 جنيهًا للكيلو، والكاليماري بلدي 250 جنيهًا للكيلو، وسمك شراغيش 250 جنيهًا للكيلو، وسمك مرجان 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو، وسمك بربون أحمر 300 جنيه للكيلو، وسمك محرت يبدأ من 200 جنيه للكيلو، وسمك ميرا 160 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار الأسماك في سوق الميدان أن تشهد الأسعار انخفاضًا طفيفًا خلال الأيام المقبلة، مع استقرار حالة الطقس.