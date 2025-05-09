حبس المتهم بقتل زوجته في منطقة أبو الجود بالأقصر على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة في الأقصر حبس المتهم بقتل زوجته في منطقة أبو الجود، بمدينة الأقصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد الحبس في حينه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين نتيجة خلافات أسرية.



وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوصول بلاغ إلى قسم شرطة الأقصر حول مقتل سيدة تدعى "ملك.م.ف" (22 عامًا)، إثر تعرضها لتسع طعنات بسكين مطبخ على يد زوجها "حسام.ش" (33 عامًا) داخل منزل الزوجية، وذلك بعد زواج استمر عامين ونصف، وأسفر عن طفلة صغيرة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات أسرية بين الزوجين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبعد الانتهاء من الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي وإعداد التقرير اللازم، صدر تصريح بالدفن، حيث ووريت الضحية الثرى في مقابر العائلة بقرية الحبيل.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر للوقوف على ملابسات الحادث.