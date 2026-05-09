السبت 9 مايو 2026 10:05 ص القاهرة
مبعوث إيران يحث الأمم المتحدة على إدانة الحصار الأمريكي

نيويورك - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 9 مايو 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: السبت 9 مايو 2026 - 9:33 ص

دعا مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إرافاني المنظمة الأممية إلى إدانة الحصار الأمريكي والهجمات على ناقلتي نفط إيرانيتين.

وقال إرافاني، إن الإجراءات الأمريكية "غير القانونية تشكل تصعيدا خطيرا يزيد من زعزعة استقرار منطقة هشة بالفعل ويشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".

وحذر المبعوث الإيراني في رسالتين يوم الجمعة لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن تداعيات الإجراءات الأمريكية في الخليج ومضيق هرمز "قد تكون كارثية" وتمتد إلى خارج الشرق الأوسط.

وقال إرافاني، إن الولايات المتحدة "ستتحمل المسئولية الكاملة". وقال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إن قواته عطلت ناقلتي نفط إيرانيتين كانتا تحاولان انتهاك الحظر الأمريكي على الموانئ الإيرانية، في إطار المحاولات الأمريكية لدفع إيران لفتح مضيق هرمز.

ودعا إرافاني، جوتيريش إلى حث الولايات المتحدة "على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن القيام بمزيد من الإجراءات الاستفزازية".


