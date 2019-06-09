هولندا بالقوة الضاربة أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن رونالد كومان المدير الفني لهولندا عن تشكيل فريقه لمباراة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على ملعب الدراجاو.
وجاء تشكيل هولندا على النحو التالي :
حراسة المرمى: ياسبر سيلسين
خط الدفاع: دمفريس - فيرجيل فان دايك - ماتيس دي ليخت - داني بيلند
خط الوسط: جيني فينالدوم - فرانكي دي يونج - مارتن دي رون
خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - ممفيس ديباي - راين بابل
يذكر أن هولندا كانت قد تأهلت للمباراة النهائية على حساب إنجلترا في مباراة قوية حسمها الطواحين في الوقت الإضافي بنتيجة (3-1).