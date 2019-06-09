هولندا بالقوة الضاربة أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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أعلن رونالد كومان المدير الفني لهولندا عن تشكيل فريقه لمباراة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على ملعب الدراجاو.

وجاء تشكيل هولندا على النحو التالي :

حراسة المرمى: ياسبر سيلسين

خط الدفاع: دمفريس - فيرجيل فان دايك - ماتيس دي ليخت - داني بيلند

خط الوسط: جيني فينالدوم - فرانكي دي يونج - مارتن دي رون

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - ممفيس ديباي - راين بابل

يذكر أن هولندا كانت قد تأهلت للمباراة النهائية على حساب إنجلترا في مباراة قوية حسمها الطواحين في الوقت الإضافي بنتيجة (3-1).