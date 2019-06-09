أكبر حزب معارض في جنوب إفريقيا يبدأ مراجعة مستقلة داخل الحزب

ذكر التحالف الديمقراطي، أكبر حزب معارض في جنوب إفريقيا أنه بدأ مراجعة مستقلة للتحالف بعد نتائج مخيبة للآمال مني بها في الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.

وقال زعيم التحالف، موسي مايمان للصحفيين في مدينة جوهانسبرج اليوم الأحد إنه سيتم الكشف عن التقرير حول المراجعة في أكتوبر المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف مايمان أن جيمس سيلف سيستقيل من منصب رئيس الهيئة التنفيذية للتحالف في أكتوبر.

وكان الدعم للتحالف قد تراجع إلى 8ر20 بالمئة في الانتخابات الوطنية التي جرت في مايو الماضي، مقارنة بـ2ر22 بالمئة في الانتخابات العامة السابقة التي جرت في عام 2014 .