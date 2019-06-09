إنجلترا تواجه سويسرا في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم

رغم كونها المباراة التي لا يرغبها أي لاعب محترف ، سيخوض المنتخب الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم مواجهة اعتاد عليها حيث يلتقي نظيره السويسري في مباراة تحديد المركز الثالث، بالنسخة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبي، والمقرر لها مدينة جيمارايش.

وكان المنتخب الإنجليزي على بعد 20 دقيقة فقط من تحقيق الفوز على نظيره الهولندي في المربع الذهبي أمس الأول الخميس وخوض النهائي الأول له في البطولات الكبيرة منذ أكثر من نصف قرن.

ولكن الفريق سمح لنظيره الهولندي بالتعادل ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي شهد فوز المنتخب الهولندي 3 / 1 وتأهله للنهائي فيما سيكون المنتخب الإنجليزي على موعد غدا مع واحدة من مباريات الترضية التي اعتادها.

وأهدر المنتخب الإنجليزي فرصة خوض المباراة الكبيرة التي ستخطف الأضواء في بورتو أمام نحو 50 ألف مشجع وربما أضاع الفريق من يده أيضا فرصة محتملة للتتويج باللقب وإن لم يكن هذا اللقب بنفس أهمية اللقب الوحيد الذي حققه المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبيرة عندما توج بطلا لكأس العالم 1966 على أرضه.

والآن ، سيكتفي الفريق باللعب غدا في مدينة جيمارايش على المركزين الثالث والرابع وذلك بعد عام واحد من خسارة الفريق أمام نظيره الكرواتي أيضا في المربع الذهبي لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال جوردان هيندرسون نجم المنتخب الإنجليزي ، الذي فاز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي ، : "كانت الهزيمة (أمام هولندا) صعبة وكانت تحولا سريعا بعد الانتصار الذي حققناه (في دوير الأبطال) مطلع الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن الاستعداد لهذه المباراة اقتصر على أيام قليلة ولكن اللاعبين في نفس الوقت تدربوا بشكل جيد لعدة أسابيع استعدادا لهذه المباراة.

وأوضح أن المنتخب الإنجليزي يحظى الآن بفريق رائع يمكن الاعتماد عليه.

وشارك هيندرسون ، مثل زميله هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي ونجم توتنهام الذي خسر أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال ، في وسط المباراة أمام المنتخب الهولندي.

وألغى الحكم هدفا متأخرا لجيسي لينجارد كان من الممكن أن يحسم به المنتخب الإنجليزي اللقاء لصالحه حيث تأكد الحكم عبر تقنية الفيديو من وجود تسلل.

كما أهدر المنتخب الهولندي فرصتين ثمينتين في اللحظات الأخيرة لتدفع هذه الفرص الضائعة باللقاء إلى الوقت الإضافي الذي شهد أخطاء من جون ستونز وروس باركلي لاعبي المنتخب الإنجليزي.

واعترف هيندرسون بأن الهدفين اللذين اهتزت بهما شباك الفريق في الوقت الإضافي جاءا بسبب تعامل سيئ من الفريق مع المباراة.

وقال هيندرسون : "علينا فقط أن نواصل تقدمنا ونحافظ على الخبرة التي اكتسبناها وأن نواصل العمل على كيفية هز شباك المنافس".

وأكد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي على أهمية التأمين الدفاعي أولا مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة التي وصلت بالفريق إلى المربع الذهبي للبطولة.

وفي المقابل ، لم يكن ما قدمه المنتخب الهولندي في المباراة نتيجة محاولة من الفريق للعب بهذه الطريقة وإنما هي ببساطة طريقة لعب الفريق المعتادة.

ومنذ الجيل الذي ابتكر الكرة الشاملة بقيادة رينوس ميشيلز ويوهان كرويف ومرورا بجيل 1988 الذي ضم رونالد كومان وحتى الوقت الحالي بقيادة اللاعب فرانكي دي يونج ، يبدو أن قرار اللعب بهذا الشكل أمر غرس في اللاعبين منذ فترة الصبا.

وقال دي يونج ، في تصريحات على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالانترنت ، : "هذا يجعلنا أقوياء. إنه من الأشياء التي تجعلنا أقوياء. ولهذا ، سيكون من الغريب أن نفعل شيئا آخر".

وقبل مباراة اليوم ، حصل المنتخب السويسري على يوم راحة أكثر من نظيره الإنجليزي حيث التقى المنتخب السويسري نظيره البرتغالي في المربع الذهبي يوم الأربعاء.

وقال شيردان شاكيري نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السويسري : "لا يمكن أن نلعب جيدا دائما ونخسر... يجب أن نتعلم من الأخطاء وأن نقدم أداء أفضل في المرة التالية".

وكان المنتخب السويسري أكثر سيطرة على مجريات اللعب في المباراة أمام البرتغال لكنه أهدر الفرص تباعا عندما كان مسيطرا في اللقاء.

وفي المقابل ، حسم المنتخب البرتغالي اللقاء بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) لنجمه الكبير كريستيانو رونالدو.